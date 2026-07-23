Una donna di 34 anni ha scoperto di aspettare quattro gemelle monozigote durante un’ecografia, un caso tra i più rari al mondo. La gravidanza, che inizialmente prevedeva il quinto figlio, ha portato alla nascita di quattro neonate, portando il totale in famiglia a dieci. La nascita delle gemelle è avvenuta in modo naturale, senza interventi di fecondazione assistita, e ha richiesto un monitoraggio medico speciale. La famiglia, già numerosa, si è così allargata con l’arrivo di quattro nuove nate.

Una gravidanza eccezionale e un parto tra i più rari al mondo. Una donna australiana di 34 anni ha dato alla luce quattro gemelle monozigote concepite naturalmente, un evento estremamente insolito che ha richiesto un attento monitoraggio medico e che segna l’inizio di una nuova vita per una famiglia già numerosa. La protagonista della vicenda, Jenitar Na’amoana, insieme al marito, era convinta di allargare la famiglia con un quinto figlio. Alla prima ecografia, però, la sorpresa è stata enorme: i medici hanno scoperto che la gravidanza era composta da quattro bambine identiche, nate dalla divisione di un unico ovulo fecondato e accomunate dalla stessa placenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Resta incinta del quinto figlio, durante l’ecografia fa una scoperta choc: “Aspettavo quattro gemelle identiche concepite naturalmente, un caso tra i più rari al mondo. Siamo passati da sei a dieci in famiglia”

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