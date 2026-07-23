Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 23 luglio
Le prime pagine dei giornali sportivi del 23 luglio si concentrano sul mercato della Juventus, con un focus sul ruolo di attaccante. Si parla di diversi nomi, tra cui Kolo Muani, Sorloth, Mateta e Vlahovic, come possibili rinforzi per la squadra. Nel frattempo, si discute anche di un possibile arrivo di un portiere, con Atubolu tra i candidati. La trattativa per il centravanti si fa sempre più intensa.
?Casting attacco, da Kolo Muani a Sorloth passando per Mateta e Vlahovic: chi è il centravanti migliore per il gioco di Spalletti Atubolu offerto alla Juventus: come è andata la sua ultima stagione e perchè sarebbe più di una semplice scelta di ripiego Bremer al Galatasaray farebbe bene alla Juve? Ecco cosa perderebbe la squadra bianconera senza il brasiliano sul piano tattico e tecnico Puczka rimpianto Juve? L’ex giocatore della Juventus subito in gol con la maglia del Genoa su calcio di punizione Pugno saluta la Juventus e vola in prestito all’Ajax: avventura in prestito per l’attaccante bianconero. Il comunicato L’ammissione di Faticanti:... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026
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