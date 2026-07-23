Durante l'ultimo Mondiale, la Spagna di De la Fuente non ha mai perso. Tuttavia, in un match, una squadra italiana ha battuto gli avversari, che in seguito sono diventati campioni del mondo. La partita si è giocata nel corso di un lungo ciclo di 13 anni del commissario tecnico iberico, iniziato con l'under-19. La vittoria italiana si è verificata in un momento in cui la Spagna era considerata imbattibile.

La Spagna di De la Fuente è stata nell'ultimo Mondiale una squadra imbattibile, ma c'è chi durante il lunghissimo ciclo del commissario tecnico iberico (13 anni, partendo dall'under-19) è riuscito ametterla ko. Può sembrare incredibile, ma è stata l'Italia, all'Europeo under-21 del 2019. Un torneo disputato in casa nostra, vinto dalla Spagna ma con un'unica macchia, la sconfitta al debutto nella fase a gironi contro gli Azzurrini allenati da Luigi Di Biagio. Finì 3-1 a Bologna, con doppietta di Chiesa e gol su rigore di Lorenzo Pellegrini a ribaltare il vantaggio di Ceballos. Nella rosa delle giovani Furie Rosse c'erano ben cinque giocatori laureatisi campioni del mondo domenica: il portiere Simón, Fabian Ruiz, Merino, Dani Olmo e Oyarzabal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando gli Azzurri battevano i futuri campioni

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