Qualcosa di Lei a Sperlonga il lato oscuro dell’amore | il monologo teatrale

Il 23 luglio 2026 a Sperlonga è andato in scena un monologo teatrale interpretato dall’attrice Maria Stella Sturiale, diretto da Tiziana Sensi. La rappresentazione ha affrontato un rapporto amoroso complicato, caratterizzato da passione e rancore. La trama si concentra sugli aspetti psicologici di questa relazione, senza coinvolgere altri personaggi o eventi esterni. Lo spettacolo si è svolto in un luogo pubblico, attirando un pubblico interessato alla narrazione centrata sui sentimenti e le dinamiche di coppia.

Sperlonga, 23 luglio 2026 – Un monologo teatrale (con l’attrice Maria Stella Sturiale per la regia di Tiziana Sensi ) la cui trama è intessuta di sottili fili psicologici, che pone l’attenzione su un rapporto amoroso difficile, segnato da tanta passione e altrettanto rancore. È quanto verrà portato in scena a Sperlonga (LT) venerdì 24 luglio alle ore 21, in piazza Europa, organizzato dall’Associazione “Note Magiche” e patrocinato dal Comune di Sperlonga e da Sperlonga Turismo. La rappresentazione avverrà appunto nel centro storico di Sperlonga, in piazza Europa, utilizzando lo spazio antistante l’ingresso della Casa Comunale e dell’ufficio postale, con il pubblico ai piedi della scalinata, una sorta di anfiteatro naturale da cui godere lo spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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