PS5 e caldo estremo | come evitare il surriscaldamento in estate

Notizia in breve

Per prevenire il surriscaldamento della PS5 in estate, è fondamentale assicurare una buona ventilazione del dispositivo. È consigliato posizionarla in ambienti freschi e lontano da fonti di calore dirette. La pulizia regolare delle prese d’aria aiuta a mantenere efficiente il sistema di raffreddamento, eliminando polvere e detriti. Inoltre, evitare di coprire le ventole e di usare la console in ambienti chiusi e caldi contribuisce a ridurre il rischio di surriscaldamento nelle giornate più calde.