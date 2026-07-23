PS5 e caldo estremo | come evitare il surriscaldamento in estate
Per prevenire il surriscaldamento della PS5 in estate, è fondamentale assicurare una buona ventilazione del dispositivo. È consigliato posizionarla in ambienti freschi e lontano da fonti di calore dirette. La pulizia regolare delle prese d’aria aiuta a mantenere efficiente il sistema di raffreddamento, eliminando polvere e detriti. Inoltre, evitare di coprire le ventole e di usare la console in ambienti chiusi e caldi contribuisce a ridurre il rischio di surriscaldamento nelle giornate più calde.
Dalla corretta ventilazione alla pulizia delle prese d’aria: i controlli più importanti per aiutare il sistema di raffreddamento di PlayStation 5 durante le giornate più calde. Con l’arrivo del caldo, anche PlayStation 5 chiede qualche attenzione in più. Una collocazione corretta, un po’ di manutenzione periodica e un SSD installato secondo le specifiche Sony bastano a far lavorare il sistema di raffreddamento nelle condizioni migliori. E un promemoria utile, prima di allarmarsi: Sony ricorda che, con i giochi più impegnativi, è del tutto normale che la ventola alzi per un po’ la velocità per tenere stabile la temperatura interna. Lasciare spazio intorno alla console. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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Surriscaldamento PS5 slim
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