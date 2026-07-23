Un incontro si è svolto a Palazzo Caracciolo tra il presidente della Provincia e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Alla riunione, che ha visto anche la presenza di due consiglieri provinciali, sono state discusse le vertenze irpine. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Incontro a Palazzo Caracciolo tra il presidente della Provincia, Fausto Picon e e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – I talia D’Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone –, alla presenza dei consiglieri provinciali, F ranco Di Cecilia e Marino Sarno. Al centro del confronto, l’analisi delle principali criticità economiche e occupazionali e le prospettive di sviluppo dell’Irpinia. Nel corso della riunione sono state affrontate le vertenze che interessano il tessuto produttivo locale e le opportunità di rilancio. “Desidero anzitutto ringraziare i segretari delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo avuto un confronto schietto e proficuo – dichiara il presidente Picone -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, summit con i sindacati sulle vertenze irpine

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