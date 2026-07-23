Su Instagram, molte immagini mostrano persone che prendono il sole senza vestiti, confermando che il topless in spiaggia è ancora diffuso. Le foto ritraggono individui che si rilassano al sole, spesso in ambienti balneari. Non ci sono dati ufficiali, ma la presenza di queste immagini suggerisce che la pratica rimane comune tra gli utenti dei social.

Basta scorrere Instagram per rendersi conto che l’abitudine di prendere il sole Senza veli non è mai davvero scomparsa. Gli ultimi scatti sui social di Belén Rodriguez, al mare senza il pezzo sopra del bikini, sono solo alcuni di tutti quelli postati da vip e celebs che hanno così riacceso il dibattito: si tratta di una provocazione estetica o di semplice libertà? Più che una tendenza, il seno nudo sembra oggi essere diventato una scelta personale, lontana dalle logiche dell’esibizione che hanno caratterizzato gli Anni 90 e Duemila. Eppure bisogna stare attente! Perché la pelle del décolleté e dell’areola è molto sottile e vulnerabile ai danni provocati dal sole. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Prendere il sole in topless è ancora di moda? Pro e contro

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