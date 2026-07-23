Preghiera del mattino 23 luglio | l’affidamento a Gesù Sacramentato per la nuova giornata

Da lalucedimaria.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio si celebra la preghiera del mattino dedicata all’affidamento a Gesù Sacramentato. I fedeli si rivolgono a lui con una dichiarazione d’amore, lodandolo e adorandolo, riconoscendo la sua presenza continua sull’altare. La preghiera esprime un gesto di affetto e di affidamento per la giornata, sottolineando la misericordia infinita di Gesù Sacramentato. Nessun altro dettaglio è stato riportato riguardo a riti o celebrazioni specifiche.

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La nostra dichiarazione d’amore a Gesù Sacramentato, presente notte e giorno sull’altare con infinita misericordia: lodiamo e adoriamolo con tutto l’affetto che proviene dal nostro cuore. Rivolgiamoci al Santissimo Sacramento, affinché ogni incontro di oggi diventi un’occasione di grazia e ogni fatica sia trasformata dalla Sua presenza reale in mezzo a noi. Mio Signore Gesù Cristo, che per l’amore che porti agli uomini te ne stai notte e giorno in questo Sacramento tutto pieno di misericordia e d’amore.ti adoro con tutto l’affetto dell’anima mia. Amen Ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare appena svegli per invocare l’aiuto e il sostegno del Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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