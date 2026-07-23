È morta una figura di spicco della Lega, nota per aver rappresentato una voce forte nella politica veneta per molti anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra istituzioni, assemblee e movimenti civili. La donna si era distinta per il coinvolgimento diretto con i giovani e per aver portato nelle sedi politiche un approccio pragmatico. La sua presenza si è fatta sentire in molte battaglie civili e decisioni pubbliche.

Il vuoto lasciato da una lunga storia pubblica si misura anche nei ricordi che riaffiorano tra istituzioni, assemblee e battaglie civili. Si è spenta una voce che per decenni ha animato la politica veneta, portando nelle sedi decisionali la concretezza maturata ogni giorno accanto ai più giovani. La scomparsa, avvenuta all’età di 83 anni, ha riportato l’attenzione su un lungo percorso pubblico costruito senza allontanarsi mai davvero dal territorio. Un cammino tra l’insegnamento, l’impegno amministrativo e le aule del Parlamento, segnato da una militanza intensa e da una fedeltà costante alle proprie idee. Solo al terzo passaggio di questa storia emerge il nome che in queste ore raccoglie il cordoglio della politica veneta e nazionale: Mariella Mazzetto, storica esponente della Lega, insegnante e già sottosegretaria all’Istruzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Politica italiana in lutto: “È morta la pasionaria della Lega”

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