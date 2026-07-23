pistoia mio marito mi mena ma viene condannata lei

Una donna ha presentato referti del pronto soccorso che documentano lividi sul figlio, attribuendoli a un padre violento. Tuttavia, è stata condannata in tribunale, nonostante avesse conservato con cura le certificazioni firmate dall’ospedale pediatrico. I referti erano custoditi in una cartellina e rappresentavano, secondo la donna, le prove di maltrattamenti subiti dal bambino.

Li ha pure conservati con cura, uno per uno, dentro una cartellina: i referti del pronto soccorso, quelle carte firmate dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la prova (diceva lei) messa nero su bianco dei lividi che il suo bambino si portava addosso per colpa di un babbo violento. Con un unico dettaglio che è venuto fuori dopo un’istruttoria e un processo e una senza appena emessa: quelle botte, al piccolo, le aveva provocate lei e non il suo ex marito che era finito, però, accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti. COME È ANDATA Pistoia, una storia di intrecci e di ripicche, di incomprensioni famigliari e ricatti che è... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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