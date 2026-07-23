Pirelli ha ottenuto il premio “2026 Top Graduate Employer Brands” in Cina, assegnato da 51job, società di servizi per le risorse umane. Il riconoscimento valuta le aziende che si distinguono come datori di lavoro di primo livello per i neolaureati. La società ha ricevuto il premio per il suo impegno nel settore dell’Employer Branding nel mercato cinese. La premiazione si basa su criteri relativi alle strategie di attrazione e fidelizzazione di giovani professionisti.

Pirelli ha ricevuto in Cina il riconoscimento “2026 Top Graduate Employer Brands” conferito da 51job, società cinese di servizi per le risorse umane. Il premio è stato conferito al Gruppo con sede a Milano in virtù degli eccellenti risultati ottenuti nell’attrazione e selezione dei talenti universitari, nello sviluppo delle competenze e nella valorizzazione del proprio employer branding. Istituito da 51job nel 2018, il riconoscimento “Top Graduate Employer Brands” si basa su un rigoroso sistema a doppia valutazione che integra il punto di vista delle aziende e quello dei giovani talenti, garantendone autorevolezza. L’edizione 2026,... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pirelli premiata in Cina per l’Employer Branding

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirelli verso l’assemblea con l’incognita CinaL’assemblea degli azionisti di Pirelli si terrà il 25 giugno, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di...

Per Pirelli un nuovo board e con meno CinaPirelli ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione con una rappresentanza ridotta della Cina.