Piano integrato Autoimpiego | la formazione iniziale e i due tipi di tutoraggio

Il piano integrato Autoimpiego prevede una formazione iniziale rivolta ai giovani che vogliono avviare un’attività autonoma. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno due tipi di tutoraggio: uno dedicato all’avvio dell’impresa e un altro per il consolidamento nel mercato. La misura mira a favorire l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile, con l’obiettivo di ridurre l’esclusione dal mercato del lavoro.

Roma, 23 lug. (AdnkronosLabitalia) - Sostenere l'autoimpiego e l'imprenditorialità giovanile per contrastare l'esclusione dal mercato del lavoro. È questo l'obiettivo del Piano integrato Autoimpiego, che introduce agevolazioni economiche, formazione e servizi di tutoraggio per favorire l'avvio e l'accompagnamento di nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero?professionali su tutto il territorio nazionale. Le misure, introdotte dal Decreto Coesione (DL 602024), sono promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzate con risorse dell'Unione europea, attraverso il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ e il Pnrr. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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