La bonifica dell’area contaminata da Pfas durerà almeno otto anni, con termine previsto nel 2034. Sono stati stanziati oltre 80 milioni di euro, destinati a raddoppiare. La zona è tra i siti più inquinati d’Europa, rappresentando uno dei casi più gravi al mondo. La vicenda riguarda un inquinamento che si protrae da decenni e richiede un intervento di bonifica di grandi proporzioni.

Si tratta di uno dei più grandi casi di inquinamento al mondo e una piaga che il Veneto si porta sulle spalle da decenni. È anche una vicenda che condanna i responsabili ad affrontare un’operazione di bonifica mostruosa con almeno 8 anni di lavori, il termine fissato nel 2034, e un preventivo di spesa di 84 milioni destinato a raddoppiarsi. Stiamo parlando del disastro ambientale causato dall’ex stabilimento chimico Miteni di Trissino (Vicenza), individuato come responsabile di una contaminazione da Pfas, sostanze pericolose per la salute dell’essere umano, che ha colpito circa 350 mila persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Dal... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Pfas, la Miteni tra i siti più inquinati d’Europa: otto anni e oltre 80 milioni per bonificare l'area

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