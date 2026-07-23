Un tabù comune che potrebbe essere considerato inutile è quello che vieta di parlare apertamente di desideri sessuali. Se questa regola non causasse danno a nessuno, si potrebbe discutere liberamente di aspirazioni e fantasie senza sentirsi giudicati. La paura di esprimere i propri desideri spesso deriva da norme sociali rigide, ma senza conseguenze negative, questa barriera verrebbe meno, favorendo un approccio più naturale e sincero alle proprie emozioni.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Ti capita di avere paura dei tuoi desideri o di non fidartene? T’insospettisce l’idea di ottenere “troppo” successo? Ti succede di restare emotivamente spento davanti a possibilità che dovrebbero entusiasmarti? Se è così, le prossime settimane potrebbero portarti una svolta. Avrai l’occasione di compiere un raro esorcismo, non per scacciare demoni o fantasmi, ma per allontanare il disfattismo e la mancanza di fiducia che offuscano la tua luce. Dimentica i dubbi che il mondo ti ha insegnato a scambiare per saggezza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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