Personale ATA in comando presso gli USR 2026 27 al via le selezioni | disponibili 963 posti

Sono stati pubblicati gli avvisi per le selezioni di personale ATA in comando presso gli Uffici Scolastici Regionali per l’anno scolastico 202627. Sono disponibili 963 posti per il personale di ruolo destinati alle strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le procedure di selezione riguardano figure che saranno assegnate in posizione di comando presso gli uffici regionali.

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi per la selezione di personale ATA di ruolo da destinare, in posizione di comando, presso le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 202627. L'articolo Personale ATA in comando presso gli USR 202627, al via le selezioni: disponibili 963 posti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026. [AGGIORNATO]

Argomenti più discussi: Gruppo di supporto PNRR, selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi: guida MIM alla domanda su Istanze online; Mobilità docenti e ATA: Basta famiglie divise. Pacifico chiede più deroghe ai vincoli e tutti i posti vacanti per i passaggi di ruolo; Al PNRR scuola servono 70 docenti e ATA per la chiusura del Piano; Docenti e ATA: ore eccedenti, aumentano i compensi con il nuovo CCNL 2025/27 del 1° luglio 2026 (TABELLA CON IMPORTI AGGIORNATI).

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una selezione pubblica per individuare cinque dirigenti scolastici da assegnare, in posizione di comando, alla sede centrale dell’Amministrazione per la costituzione del Gruppo di supporto al Piano naz… x.com