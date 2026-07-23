Un uomo di 54 anni ha perso il controllo del furgone, uscendo di strada e finendo in un fosso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 23 luglio, in via Carbonere Nuove, vicino alla rotatoria che collega a Cavalier di Gorgo al Monticano e Oderzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

CHIARANO - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi 23 luglio a Chiarano, in via Carbonere Nuove, in prossimità della rotatoria che porta a Cavalier di Gorgo al Monticano e Oderzo. Un furgone da 9 posti, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente di strada finendo nel fossato a lato della carreggiata. Il soccorso Alla guida si trovava un uomo di 54 anni residente a Chiarano, senza passeggeri. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: i soccorritori del Suem 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, protrattesi per diversi minuti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: il medico ha dovuto dichiararne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo del furgone, esce di strada e si schianta nel fosso: muore un 54 enne

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