Ci sono voluti 10 anni, ma finalmente la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La Land è stata raddrizzata. Quella mano indisciplinata finalmente raddrizzata. Nel corso degli anni l’attore non ha mai nascosto il fastidio per quel piccolo dettaglio a suo parere incoerente: nella foto in cui danza con Emma Stone sulle colline di Hollywood la sua mano è inclinata verso il basso, contrariamente a quella della collega, puntata verso l’alto. Da qui il soprannome La La Hand, che si è subito diffuso online. GUARDA LE FOTO Ryan Gosling e Eva Mendes: le foto di una famiglia lontana dalla ribalta. Gosling aveva più volte chiessto a Lionsgate, la casa di produzione del film, di sistemare quella mano “indisciplinata”, e per il decimo anniversario della pellicola il suo desiderio è stato esaudito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il decimo anniversario del film quel dettaglio che ha sempre infastidito l'attore è stato finalmente sistemato: «Un piccolo aggiustamento»

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Anne Hathaway Anna Wintour. Comment Anne to get the full details of her look.

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