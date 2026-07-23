Elly Schlein ha dichiarato che la leader del partito si presenta come una sostenitrice del liberalismo, ma in passato ha sostenuto patrimoniali, tasse più alte e un ruolo più ampio dello Stato. Ora, secondo il commento, cambia tono e sostiene la sburocratizzazione, gli investimenti privati e la libertà economica. La critica indica una discrepanza tra le posizioni passate e quelle attuali della leader.

“Elly Schlein oggi prova a parlare il linguaggio dei liberali, ma è il classico lupo che si veste da agnello. Dopo anni passati a sostenere patrimoniali, più tasse e più Stato, adesso scopre la sburocratizzazione, gli investimenti privati e la libertà economica. Una trasformazione che non convince, perché la credibilità si misura con la storia politica e con i fatti, non con gli slogan”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito. “È una contraddizione evidente – prosegue Casasco –: prima si colpisce il risparmio con nuove imposte, poi si chiede agli italiani di investire quel capitale nell'economia reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - PD, Casasco: “Schlein è il lupo che si veste da agnello: predica liberalismo ma resta la leader della patrimoniale”

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