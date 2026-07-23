PD Casasco | Schlein è il lupo che si veste da agnello | predica liberalismo ma resta la leader della patrimoniale
Elly Schlein ha dichiarato che la leader del partito si presenta come una sostenitrice del liberalismo, ma in passato ha sostenuto patrimoniali, tasse più alte e un ruolo più ampio dello Stato. Ora, secondo il commento, cambia tono e sostiene la sburocratizzazione, gli investimenti privati e la libertà economica. La critica indica una discrepanza tra le posizioni passate e quelle attuali della leader.
“Elly Schlein oggi prova a parlare il linguaggio dei liberali, ma è il classico lupo che si veste da agnello. Dopo anni passati a sostenere patrimoniali, più tasse e più Stato, adesso scopre la sburocratizzazione, gli investimenti privati e la libertà economica. Una trasformazione che non convince, perché la credibilità si misura con la storia politica e con i fatti, non con gli slogan”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito. “È una contraddizione evidente – prosegue Casasco –: prima si colpisce il risparmio con nuove imposte, poi si chiede agli italiani di investire quel capitale nell'economia reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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