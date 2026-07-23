PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE

Notizia in breve

Da 26 luglio a 1° agosto 2026, i palinsesti televisivi di Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema presentano una settimana ricca di programmazione. Su Rai1 va in onda il documentario “Noos: L’Avventura della Conoscenza” e la serie “Il Giovane”. Temptation Island si conclude con un triplete, mentre altri canali trasmettono film, talk show e programmi di intrattenimento vari. La programmazione si sviluppa su più reti, con slot dedicati a serie, approfondimenti e fiction.