PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE

Notizia in breve

Dal 26 luglio all'1 agosto 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane sono stati aggiornati con nuove programmazioni. Tra i programmi in onda ci sono documentari, serie e film, tra cui uno speciale su un’avventura della conoscenza e un episodio di una serie intitolata “Il Giovane”. La programmazione si svolge su Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, con variazioni di contenuti e orari.