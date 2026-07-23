PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE
Dal 26 luglio all'1 agosto 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane sono stati aggiornati con nuove programmazioni. Tra i programmi in onda ci sono documentari, serie e film, tra cui uno speciale su un’avventura della conoscenza e un episodio di una serie intitolata “Il Giovane”. La programmazione si svolge su Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, con variazioni di contenuti e orari.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 luglio al 1° agosto 2026. Rai1 D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (25) L: Il Giovane Montalbano R M: Il Giovane Montalbano R M: Gifted: Il Dono del Talento G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (38) R V: TIM Summer Hits (44) S: Festival del Circo di Montecarlo R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (79) M: Temptation Island (89) M: Temptation Island (99) G: Battiti Live (55) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (910) R nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Juventus, Primo Amore 1ªTv L: Ritorno in Paradiso 1ªTv M: Ritorno in Paradiso 1ªTv M: Boston Blue 1ªTv G: Il Commissario Rex 1ªTv V: L’Ispettore Coliandro R S: Campionati Europei di Nuoto Italia 1 D: Le Iene Presentano: Il Verdetto R L: I Predoni M: Bastardi Senza Gloria M: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po troppo
Temi più discussi: Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da sabato 25 luglio a domenica 26 luglio; Approvato avviso pubblico per la co-programmazione delle politiche giovanili – Dichiarazione assessore Ferrandelli; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News Italia; F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING.
Dopo il sold out delle prime proiezioni, è in programmazione al dal 22 al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.00. Il documentario di Elettra Raffaela Melucci e Giovanni Battista Origo racconta, attraverso le stori facebook
ISPS Handa Senior Open Dal 23 al 26 luglio sul King’s Course di Gleneagles, in Scozia, Emanuele Canonica è in campo in uno dei Major Senior più prestigiosi della stagione. Tanti i campioni presenti: Padraig Harrington difende il titolo, con Stewart Cink, Col x.com
Mediaset, le variazioni di palinsesto: Freedom in pausa fino al 26 luglio, Temptation Island raddoppiaVariazioni palinsesti Mediaset. Le Grandi Domande di Freedom va in pausa per alcune settimane, tornando in onda il 26 luglio. maridacaterini.it
Palinsesto Rai dal 20 al 26 luglio 2026La settimana su Rai 1 si apre con la prima stagione de Il giovane Montalbano, la serie che racconta gli esordi del commissario creato da Andrea Camilleri con protagonista Michele Riondino, in onda ... napolike.it