Pagò Hamas | milionario comunista arrestato a Ibiza

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 41 anni, multimilionario americano, è stato arrestato a Ibiza il 10 luglio su richiesta di un ordine internazionale. La sua cattura è avvenuta attraverso l’intervento di Interpol. Attualmente, il caso è in fase di valutazione presso il Tribunale supremo spagnolo, che deciderà sull’eventuale estradizione. La notizia ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi dell’arresto.

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Conto alla rovescia per il Tribunale supremo spagnolo per decidere sull’estradizione di James Cox ‘Fergie’ Chambers, quarantunenne multimilionario americano, arrestato a Ibiza il 10 luglio attraverso la Interpol su ordine. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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