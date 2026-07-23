Pagò Hamas | milionario comunista arrestato a Ibiza

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni, multimilionario americano, è stato arrestato a Ibiza il 10 luglio su richiesta di un ordine internazionale. La sua cattura è avvenuta attraverso l’intervento di Interpol. Attualmente, il caso è in fase di valutazione presso il Tribunale supremo spagnolo, che deciderà sull’eventuale estradizione. La notizia ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi dell’arresto.