padel show meraviglioso

L’Ancona City Padel Cup si è conclusa il 19 sera dopo undici giorni di eventi che hanno combinato padel e intrattenimento, non solo musicale. L’evento, alla seconda edizione, si è svolto come gli altri della stagione estiva nella piazza principale della città.

Undici giorni di show tra padel e intrattenimento non solo musicale in piazza Cavour: s’è concluso il 19 sera, infatti, l’ Ancona City Padel Cup, l’evento giunto alla sua seconda edizione, che quest’anno, al pari degli altri eventi dell’estate anconetana, è stato ospitato nella piazza che è il cuore di Ancona. Organizzato dalla The Wolf Stars di Roberto Lorenzini, ex calciatore di Ancona, Milan, Genoa e Como e altre, il torneo ha visto la partecipazione dei club di padel dell’Anconetano che si sono sfidati sotto rete dando spettacolo ogni sera, ma ha ospitato anche partite tra vip ed è stato protagonista in piazza per undici sere con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Padel, wonderful showUndici giorni di show tra paddle e intrattenimento non solo musicale in Piazza Cavour: s’è concluso il 19 sera, infatti, l’Ancona City Padel Cup, l’evento giunto alla sua seconda edizione, che quest’a ... sport.quotidiano.net

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