Il governo ha firmato 20 rinnovi contrattuali in quattro anni, tra cui 48 in totale durante questa legislatura, alcuni firmati anche dalla Cgil. L’ultimo riguarda il settore degli enti locali. La premier ha sottolineato che questi accordi rappresentano un esempio di rispetto per chi lavora. La lista comprende contratti siglati in vari comparti pubblici e riguarda rinnovi contrattuali completati nel periodo di riferimento.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, rivendica con orgoglio il grande impegno del governo nella contrattazione pubblica. Elenca in un post su X i 48 rinnovi contrattuali di questa legislatura, molti siglati anche dalla Cgil, l’ultimo dei quali riguarda il comparto degli enti locali. Per i lavoratori pubblici le buste paga diventano pesanti. Con aumenti di 150 euro mensili. Politiche molto diverse da quelle viste negli anni, come i “bonus” cari al Pd di Renzi. Le parole del presidente del Consiglio. “Dietro le parole ‘pubblico impiego-scrive Giorgia Meloni sui social- ci sono persone precise: l’infermiere del turno di notte, la maestra di tuo figlio, l’impiegato allo sportello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pa, Meloni: “In 4 anni 20 rinnovi contrattuali firmati. Ecco cos’è il rispetto per chi lavora”

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Premier Time Giorgia Meloni al Senato. Le risposte del Governo su salari, casa, energia, fisco e Sud

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