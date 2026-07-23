ospedale del mare deblattizzazione dopo la denuncia di alviti

All’Ospedale del Mare è stata avviata una deblattizzazione dopo una segnalazione di un sindacalista. L’intervento è stato effettuato in risposta a una denuncia riguardante condizioni igieniche e di sanificazione. La direzione dell’ospedale ha avviato le procedure per migliorare le pratiche di pulizia e controllo dei parassiti, senza comunicare ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui risultati dell’intervento.

Avviata la deblattizzazione all’Ospedale del Mare dopo la segnalazione del sindacalista Giuseppe Alviti. Richiesta maggiore attenzione a igiene e sanificazione.. Dopo la denuncia del segretario generale della Federazione nazionale lavoratori Italia dott Giuseppe Alviti della presenza di numerose blatte nelle postazioni delle guardie giurate dell Ospedale del Mare si è resa necessaria da parte della Direzione strategica dell’ Asl Na 1 una procedura di urgenza di deblatizzazione dell’ intero nosocomio. Soddisfazione e’ stata espressa dal noto attivista sindacale che ha auspicato una risposta anche per quanto riguarda l igiene e la cura del... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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