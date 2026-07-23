Oroscopo di venerdì 24 luglio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno

Notizia in breve

Venerdì 24 luglio 2026, un uomo è stato arrestato per furto in un negozio nel centro città. La polizia è intervenuta dopo la chiamata di un dipendente che aveva notato il sospetto. L’uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso di merce rubata. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani. La merce recuperata è stata riconsegnata al negozio. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza della merce.