Oroscopo di venerdì 24 luglio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno
Venerdì 24 luglio 2026, un uomo è stato arrestato per furto in un negozio nel centro città. La polizia è intervenuta dopo la chiamata di un dipendente che aveva notato il sospetto. L’uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso di merce rubata. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani. La merce recuperata è stata riconsegnata al negozio. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza della merce.
Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 24 luglio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni. Indice.. Oroscopo 24 luglio 2026 – Classifica del giorno. FAQ Oroscopo Giornaliero 24 luglio 2026. Conclusione Oroscopo Giornaliero 24 Luglio 2026. Oroscopo di Venerdì 24 Luglio 2026. Ecco l’ oroscopo di oggi, venerdì 24 luglio 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno. Il venerdì della tripla risonanza di fuoco e del primo giorno pieno di Mercurio diretto — quello che porta il cambio di registro più vivace e visionariamente espansivo del ciclo breve come apertura autentica verso il weekend del doppio cambiamento strutturale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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OROSCOPO VENERDI 3 LUGLIO 2026 | IL SEGNO FORTUNATO
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