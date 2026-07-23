A cura di Barbanera Ariete. 213 – 204 Teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono impegno e sforzi eccessivi. Toro. 214 – 205 Qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po’ per conto nostro. Osiamo cambiamenti, sospendiamo il giudizio sugli altri e su di noi. Non feriamo di spada, e non periremo. Gemelli. 215 – 216 Il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo di oggi 23 luglio 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

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