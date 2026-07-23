Oroscopo agosto 2026 di Paolo Fox i segni migliori del mese | Prepararsi

Da caffeinamagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agosto 2026 porta novità per tutti i segni, con opportunità in ambito lavorativo e sentimentale. Secondo l'astrologo Paolo Fox, il mese sarà caratterizzato da cambiamenti significativi e momenti favorevoli per chi vuole ripartire o mettersi in gioco. Le stelle indicano un periodo di transizione e di possibilità di crescita, con alcune occasioni che potrebbero influenzare positivamente il percorso di vita di diverse persone.

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Agosto 2026 è già qui e, come accade a ogni cambio di mese, cresce la curiosità di sapere cosa riserveranno le stelle. Secondo il celebre astrologo Paolo Fox, il prossimo periodo porterà novità importanti per tutti i segni dello zodiaco, tra occasioni professionali, cambiamenti sentimentali e momenti favorevoli per chi desidera rimettersi in gioco. C’è chi potrà finalmente lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi, chi sarà chiamato a riflettere prima di prendere decisioni importanti e chi, invece, vivrà settimane ricche di energia e soddisfazioni. Ecco, segno per segno, le previsioni complete per il mese di agosto. Oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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