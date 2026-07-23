Ordine degli Avvocati di Nola Aldo Maione eletto nuovo presidente

L’Ordine degli Avvocati di Nola ha eletto un nuovo presidente in seguito alle dimissioni del precedente. Nel frattempo, non è stato ancora istituito il servizio di Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida. La mancata attivazione del servizio riguarda queste località, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui tempi di avvio.

Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida: perché il servizio non è stato istituito? NOLA – L’Ordine degli Avvocati di Nola ha eletto il suo nuovo presidente, dopo le dimissioni del ex Presidente. Con responsabilità i consiglieri hanno scelto alla guida del Consiglio dell’Ordine l’avvocato Aldo Maione, penalista di consolidata esperienza, da anni figura di riferimento dell’avvocatura nolana. Per Maione si tratta del naturale coronamento di un lungo percorso istituzionale all’interno del Consiglio dell’Ordine, dove ha già ricoperto, in diverse consiliature, gli incarichi di consigliere e tesoriere, distinguendosi per competenza, equilibrio e costante impegno al servizio della categoria. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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