In poche ore nel Cagliaritano si sono verificati un omicidio e un tentato femminicidio, entrambi attribuiti allo stesso autorore. La vittima dell’omicidio è un uomo di 43 anni, ucciso a Quartu. La donna coinvolta nel tentato femminicidio si trova in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e sull’identità dell’autore.

Nel giro di poche ore ci sarebbero stati un omicidio e un tentato femminicidio nel Cagliaritano e il responsabile sarebbe la stessa persona. La vittima sarebbe un uomo di 43 anni, ucciso a Quartu. Prima di lui, il responsabile avrebbe ferito gravemente una donna di 48 anni a Solanas. Si sarebbe poi costituito alle forze dell’ordine, che interrogandolo avrebbero confermato che i due delitti sono collegati. Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano I fatti si sarebbero svolti nelle prime ore della mattinata del 23 luglio. Un uomo avrebbe dapprima ferito con un colpo di arma da fuoco una donna di 48 anni a Solanas, nella città metropolitana di Cagliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio e tentato femminicidio a Quartu e Solanas, il killer che ha sparato sarebbe lo stesso: grave la donna

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