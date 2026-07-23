Officina abusiva nella Terra dei Fuochi | scattano sequestro e denuncia

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un'officina meccanica abusiva a Orta di Atella e ha denunciato il titolare, un uomo di 60 anni, per violazioni delle norme ambientali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato, nel territorio di Orta di Atella, un’officina meccanica completamente abusiva e denunciato il titolare, un uomo di 60 anni, per violazioni della normativa ambientale. L’operazione ha portato anche all’accertamento di una gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro. L’intervento rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli contro le illegalità ambientali disposta dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e portata... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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