NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Notizia in breve

Un corso pratico ha illustrato come NotebookLM, l’intelligenza artificiale di Google, trasforma documenti, video e appunti in materiali didattici, lezioni e attività. La presentazione ha mostrato l’uso di questa tecnologia nel supporto alla progettazione didattica, evidenziando il suo impiego nel lavoro quotidiano degli insegnanti. La dimostrazione si è concentrata sulle funzioni di NotebookLM come strumento di supporto pratico e applicabile in ambito educativo.