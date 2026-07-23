NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico
Un corso pratico ha illustrato come NotebookLM, l’intelligenza artificiale di Google, trasforma documenti, video e appunti in materiali didattici, lezioni e attività. La presentazione ha mostrato l’uso di questa tecnologia nel supporto alla progettazione didattica, evidenziando il suo impiego nel lavoro quotidiano degli insegnanti. La dimostrazione si è concentrata sulle funzioni di NotebookLM come strumento di supporto pratico e applicabile in ambito educativo.
L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Come Usare NotebookLM di Google: Tutorial Definitivo in Italiano
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