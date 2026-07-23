Arianna Fontana ha dichiarato di non essere mai riuscita ad abituarsi alle persone false e di non tollerare i giri di parole. Ha aggiunto di aver preso decisioni difficili, anche contro il parere di altri, per proteggere il suo percorso. La sportiva ha parlato a distanza di un evento recente, evidenziando come le scelte fatte siano state necessarie per mantenere la sua integrità.

“A volte ho dovuto prendere decisioni difficili che hanno fatto anche discutere, ma ho dovuto farlo per proteggere il mio percorso “. A distanza di circa cinque mesi dalle Olimpiadi di Milano – Cortina, Arianna Fontana – l’atleta italiana con più medaglie nella storia dei Giochi (ben 14) – torna a parlare e lo fa a Il Messaggero, dopo aver ricevuto il premio “Marisa Bellisario” 2026. A 36 anni ha raggiunto ottimi risultati agli ultimi Giochi invernali, vincendo tre medaglie nello short track: oro nella staffetta mista, argento nei 500 metri e nella staffetta femminile. “Ora mi trovo negli Stati Uniti dove vivo e mi alleno con mio marito Anthony (l’ex pattinatore Lobello, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono mai riuscita ad abituarmi alle persone false, i giri di parole non sono per me”: parla Arianna Fontana

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Multi SubThe Fallen Heiress Saved a Vampire King and Changed Her Destiny

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