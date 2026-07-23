Una grande squadra di Serie A si è aggiunta alla Juventus nella corsa per Pellegrino, con la Roma che ha manifestato interesse. La situazione potrebbe portare a un confronto diretto tra le due società nelle prossime settimane. La Juventus continua a monitorare la situazione, ma ora anche la Roma si sta facendo avanti, creando una sfida tra i due club per assicurarsi il giocatore. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

di Francesco Spagnolo La Juventus non molla Pellegrino, ma su di lui si è inserita anche la Roma. Possibile testa a testa nei prossimi giorni con i giallorossi. Il mercato estivo della Roma sta vivendo momenti di forte tension. Dopo essere sfumati due obiettivi primari per il reparto offensivo come Mason Greenwood e Crysencio Summerville, la dirigenza capitolina si trova costretta a virare con decisione su nuove strategie. Come rivelato da Alfredo Pedullà, per rinforzare l’attacco e garantire un’alternativa di livello nel ruolo di vice Malen, i giallorossi hanno individuato un nuovo profilo nel panorama calcistico italiano: l’attenzione si è posizionata con decisione su Mateo Pellegrino del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo la Juve su Pellegrino, si inserisce un’altra big di Serie A: possibile testa a testa con i bianconeri

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KOLO MUANI-JUVE ALLA DEADLINE! PELLEGRINO NON È LALTERNATIVA: IL PIANO È CHIARO

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