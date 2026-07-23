Il riscaldamento globale sta causando lo scioglimento dei ghiacciai e alterando la stabilità della crosta terrestre nelle zone montane. Le temperature più alte accelerano il melting dei ghiacci, mentre il peso ridotto sui massicci provoca spostamenti e crepe nel terreno. Questo aumento di attività geologica aumenta il rischio di frane e smottamenti, con effetti diretti sulle aree abitate e le infrastrutture vicine.

Capire come il cambiamento climatico stia modificando non solo i ghiacciai, ma anche la crosta terrestre e i rischi geologici nelle aree montane. È questo l’obiettivo di iCEALP (ice-Climate-solid Earth coupling driving ALPine uplift), il nuovo progetto di ricerca coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del programma Pianeta Dinamico 2026-2029, che vede tra i protagonisti anche l’Università di Torino. Il progetto coinvolge un ampio partenariato scientifico internazionale, con la partecipazione, tra gli altri, di Fondazione Montagna Sicura, Università di Milano-Bicocca, Bologna, Trento, ENEA, Politecnico federale di Zurigo e DTU Space della Danimarca. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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I Took Down Team Jynxzi For His Title

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