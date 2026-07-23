La Ngm Firenze ha vinto il titolo italiano master 50+ di pallanuoto alla Scandone di Napoli, conquistando il suo quarto scudetto in questa categoria. La società, fondata 30 anni fa, ha celebrato il traguardo con questa vittoria, che segue i successi del 2022, 2023 e 2025. La squadra ha battuto gli avversari in questa partita, portando a casa il trofeo.

Per festeggiare i primi 30 anni dalla sua nascita la Ngm Firenze, la società di nuoto e pallanuoto del presidente Cipriano Catellacci ha scelto il modo migliore andando a vincere alla Scandone di Napoli il suo quarto titolo italiano master 50+ di pallanuoto dopo quelli conquistati nel 2022, 2023 e 2025. A completare una stagione da incorniciare è arrivato anche il terzo posto della squadra master 45+. Risultati, questi, che affondano le radici in un importante lavoro di programmazione: le due formazioni protagoniste a Napoli sono state infatti costruite e coordinate dal capitano Francesco Franceschi in stretta collaborazione con CPF – Compagnia Pallanuotisti Fiorentini: realtà che da anni promuove e valorizza la pallanuoto master sul territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ngm, scudetto e compleanno. Titolo master 50 di pallanuoto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pallanuoto, finale scudetto maschile: Pro Recco e Brescia si giocano il titoloLa finale scudetto di pallanuoto maschile inizia giovedì 25 giugno alle 20 alla piscina di Sori.

Leggi anche: Pallanuoto, finale scudetto femminile: SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte si giocano il titolo

Si parla di: Ngm, scudetto e compleanno. Titolo master 50 di pallanuoto.

Ngm, scudetto e compleanno. Titolo master 50 di pallanuotoPer festeggiare i primi 30 anni dalla sua nascita la Ngm Firenze, la società di nuoto e pallanuoto del presidente Cipriano Catellacci ha scelto il modo migliore andando a vincere alla Scandone di Napo ... sport.quotidiano.net

giro d'italiaRimani aggiornato su Giro d'italia con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da ... sport.quotidiano.net