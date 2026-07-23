Durante uno spettacolo, un comico ha indossato una tunica indiana e ha scherzato sulla sua scarsa conoscenza dell’italiano, citando anche la dea Atalanta. In un altro momento, ha raccontato di aver deciso di cercare una passione dopo che i figli sono cresciuti, rivelando che il calcio non era praticabile a causa della statura. Questi episodi sono stati condivisi in modo spontaneo durante le sue esibizioni.

«Ad un certo punto, quando i bambini sono cresciuti, mi sono detto: devo trovarmi una passione. Che faccio? Giocare a calcio non va bene, perché sono troppo basso. Praticare qualche altro sport? Mi affascinava la comicità e ci ho provato». Non c’è niente da ridere, anzi ce n’è moltissimo perché l’empatia di Naveen Cassera è qualcosa che conquista, una dote innata. Forse si trattava solo di scoprirla e di portarla sul palco, dove è solito presentarsi così. «Entro con una tunica indiana, dico che non parlo bene italiano e che vengo da lontano. E poi dico che adoriamo un’unica dea, l’Atalanta!». A quel punto toglie la tunica e sotto spunta la maglietta con il più tipico degli intercalari orobici: «pota». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Naveen Cassera che con il «pota» ha vinto la Champions dei comici: «Salgo sul palco con la tunica indiana, dico che non parlo bene l'italiano e poi cito la dea Atalanta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Harry Styles si strozza con l’acqua sul palco, poi crolla a terra: la musica che continua e il panico dei fan al concerto a Wembley – Il videoDurante un concerto a Wembley il 27 giugno 2026, Harry Styles si è strozzato con acqua sul palco e ha perso i sensi, cadendo a terra.

Marotta: "Il Varese, Recoba, gli scudetti: vi dico tutto. L'obiettivo? La Champions con l'Inter e poi la pensione!"Il presidente dell'Inter, nel giorno del suo cinquantesimo anniversario da dirigente, ha parlato di Recoba e dei suoi scudetti con il Varese.

Temi più discussi: Naveen Cassera che con il pota ha vinto la Champions dei comici: Salgo sul palco con la tunica indiana, dico che non parlo bene l'italiano e poi cito la dea Atalanta; Bravograzie premia Naveen Cassera: il giovane comico conquista Valpelline; Successo per Bravograzie!; Valpelline, venerdì 17 una montagna di risate con i comici di Bravograzie.

Naveen Cassera che con il pota ha vinto la Champions dei comici: Salgo sul palco con la tunica indiana, dico che non parlo bene l'italiano e poi cito la dea AtalantaDi Fiorano al Serio, ha 39 anni e origini indiane, ha vinto l’edizione 2026 di Bravograzie da cui passarono, tra gli altri, Franco Neri ed Enrico Bartolino ... bergamo.corriere.it

Successo per Bravograzie!Serata di cabaret ieri a Valpelline con Bravograzie!, la rassegna che mette in competizione talenti emergenti. Ha vinto Naveen Cassera, da Bergamo, un ragazzo di origine indiana che gioca la sua comic ... rainews.it