Naveen Cassera che con il pota ha vinto la Champions dei comici | Salgo sul palco con la tunica indiana dico che non parlo bene l' italiano e poi cito la dea Atalanta

Da bergamo.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante uno spettacolo, un comico ha indossato una tunica indiana e ha scherzato sulla sua scarsa conoscenza dell’italiano, citando anche la dea Atalanta. In un altro momento, ha raccontato di aver deciso di cercare una passione dopo che i figli sono cresciuti, rivelando che il calcio non era praticabile a causa della statura. Questi episodi sono stati condivisi in modo spontaneo durante le sue esibizioni.

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«Ad un certo punto, quando i bambini sono cresciuti, mi sono detto: devo trovarmi una passione. Che faccio? Giocare a calcio non va bene, perché sono troppo basso. Praticare qualche altro sport? Mi affascinava la comicità e ci ho provato». Non c’è niente da ridere, anzi ce n’è moltissimo perché l’empatia di Naveen Cassera è qualcosa che conquista, una dote innata. Forse si trattava solo di scoprirla e di portarla sul palco, dove è solito presentarsi così. «Entro con una tunica indiana, dico che non parlo bene italiano e che vengo da lontano. E poi dico che adoriamo un’unica dea, l’Atalanta!». A quel punto toglie la tunica e sotto spunta la maglietta con il più tipico degli intercalari orobici: «pota». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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