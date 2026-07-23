Napoli omicidio a Porta Capuana | le ammissioni dell' assassino di Alessandro Gravino

L’uomo arrestato per l’omicidio a Porta Capuana ha ammesso di aver sparato, confermando di aver premuto il grilletto. Ha spiegato che non voleva uccidere, sostenendo che si trattava di un tentativo di vendetta per un’offesa passata, non di un delitto premeditato. Ha anche precisato che la compagna non è coinvolta nella vicenda. Le sue dichiarazioni sono state rese durante l’interrogatorio.

Ha ammesso di aver fatto fuoco. Ha confermato di aver premuto il grilletto, ma ha anche chiarito - dal suo punto di vista - due concetti in particolare: non voleva uccidere, perché non è stato un delitto premeditato, ma il tentativo di replicare a un’offesa precedentemente subita; e in questa storia, la sua compagna non c’entra. Anzi: la donna era lì con lui, quella notte, ma non era al corrente della presenza di un’arma, né della decisione di fare fuoco. È andato avanti così l’interrogatorio investigativo reso dinanzi al pm da Ernesto Maddaloni, classe 1994, finito in cella come responsabile dell’omicidio di Alessandro Gravino, messo a segno lo scorso 4 luglio nei pressi di Porta Capuana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, omicidio a Porta Capuana: ragazzo di 30 anni ucciso a colpi di pistola in centro

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