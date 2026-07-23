Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli in piazza Garibaldi e nelle aree vicine alla Stazione Centrale di Napoli, arrestandone quattro persone. Le detenzioni sono avvenute per reati che vanno dal furto alla violenza sessuale, passando per rapina e traffico di droga. L'operazione fa parte di un servizio straordinario di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Quattro arresti in poche ore nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato tra piazza Garibaldi e la Stazione Centrale di Napoli. Le operazioni, condotte dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno consentito di fermare persone ritenute responsabili, a vario titolo, di furto, violenza sessuale, rapina impropria e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno arrestato un uomo sorpreso dopo aver sottratto il portafoglio a un turista nei pressi della fermata della metropolitana di piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, controlli in piazza Garibaldi: quattro arresti tra furto, violenza sessuale, rapina e droga

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NAPOLI, INCENDIO IN STRUTTURA ALBERGHIERA IN PIAZZA GARIBALDI, SOCCORSE QUATTRO PERSONE

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