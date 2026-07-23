Napoli blitz interforze ad alto impatto | arresti droga sequestrata e oltre 140 multe

Un blitz interforze a Napoli ha portato all’arresto di alcune persone e al sequestro di droga. Durante l’operazione sono state identificate 674 persone, con otto denunciate e tre sanzionate per detenzione di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre elevate più di 140 multe. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha riguardato anche controlli su strada e verifiche di vario genere.

Il bilancio dell'operazione è significativo. Le forze dell'ordine hanno identificato 674 persone, denunciandone otto a vario titolo, mentre tre sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. Controllati anche 343 veicoli, con 143 violazioni al Codice della Strada contestate, tre patenti ritirate e otto carte di circolazione sequestrate. I controlli hanno riguardato anche il tessuto commerciale della zona. Sono state ispezionate 17 attività, alcune delle quali sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, commercio itinerante senza la necessaria SCIA e omissione della SCIA sanitaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Blitz nei Quartieri Spagnoli e Montesanto droga, munizioni e merce falsa

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