Il 94% degli italiani ha scelto un mutuo a tasso fisso, secondo dati recenti. Chi ha optato per il variabile rischia di pagare di più se i tassi aumentano in futuro. Nella riunione di oggi, la Banca centrale europea non ha modificato i tassi di interesse. La decisione si mantiene invariata dopo le recenti variazioni. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti imminenti, con le decisioni che restano in attesa di sviluppi economici.

Francoforte non si muove, almeno per ora. Nella riunione di politica monetaria di oggi, la quinta del 2026, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha confermato le attese della vigilia, lasciando invariati tutti e tre i tassi di riferimento: quello sui depositi resta al 2,25%, mentre le operazioni di rifinanziamento principali e marginali restano ancorate rispettivamente al 2,40% e al 2,65%. Una decisione ampiamente prevista dagli analisti, che però non deve trarre in inganno chi in questi mesi sta valutando l'acquisto di una casa e la scelta del mutuo più conveniente. Perché se è vero che oggi la fotografia del mercato non cambia, i mercati stanno già scommettendo su uno scenario diverso per l'autunno, uno scenario che potrebbe rimescolare le carte tra tasso fisso e tasso variabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mutui, il 94% degli italiani sceglie il fisso: ecco perché (e cosa rischia chi ha scelto il variabile)

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Mutuo a tasso fisso o variabile Come scegliere quello giusto

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