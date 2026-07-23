Entro il 15 dicembre si chiuderà il censimento dei «Luoghi del cuore» del Fai, con il municipio di Clusone e il ponte San Michele tra i più votati in Lombardia. La provincia di Bergamo si colloca in vetta alla classifica provvisoria regionale, a due mesi dall’inizio della 13esima edizione dell'iniziativa. Il sondaggio è stato avviato con il supporto di Intesa Sanpaolo e coinvolge numerosi luoghi italiani.

LE PROPOSTE. Il 13esimo censimento si chiude il 15 dicembre: la provincia di Bergamo protagonista della classifica provvisoria lombarda. A due mesi dal lancio della 13esima edizione del censimento dei «Luoghi del cuore» del Fai, Fondo per l’ambiente italiano, con Intesa Sanpaolo, due luoghi «bergamaschi» sono tra i più votati in Lombardia. Al termine del percorso, i più votati possono accedere al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico o, addirittura, ambire al podio nazionale, aggiudicandosi contributi di 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione. Da metà maggio sono già arrivati 350mila voti: per partecipare basta andare su iluoghidelcuore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Municipio di Clusone e ponte San Michele in corsa per «I luoghi del cuore» del Fai

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