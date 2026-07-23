Alle 04:20 di oggi, una banda ha assaltato la gioielleria Signori in via Montalese a Montemurlo. I ladri hanno messo a segno un colpo rapido e ben coordinato, riuscendo a sottrarre il bottino e a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini e cercano di identificare i responsabili.

Prato, 23 luglio 2026 – Un colpo fulmineo e coordinato. È quello che è stato messo a segno intorno alle 04:20 di oggi, giovedì 23 luglio, ai danni della nota gioielleria Signori in via Montalese a Montemurlo. I malviventi in azione nella gioielleria. In pochissimi minuti, almeno tre malviventi hanno scassinato la serranda e le serrature del negozio per poi fare irruzione nel negozio e razziare quanti più preziosi possibile. All’esterno, a motore acceso, ci sarebbe stato un quarto complice che li attendeva al volante di un’auto di colore nero, verosimilmente un modello sportivo con targa straniera. Nonostante i sistemi di allarme, i ladri hanno proseguito il colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, colpo lampo nella nota gioielleria: banda in fuga con il bottino, è caccia ai ladri

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