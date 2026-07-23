Molestie UniBS il centrodestra | La Loggia deve chiedere chiarezza
Il Consiglio comunale ha discusso del report dell’Università degli Studi di Brescia sulle molestie di genere, che coinvolge anche l’ateneo. I rappresentanti di centrodestra hanno chiesto chiarimenti e hanno invitato il rettore a fare luce sulla vicenda. La discussione si è svolta in modo aperto, con interventi che hanno sottolineato l’esigenza di trasparenza da parte dell’istituzione universitaria.
Il report dell’Università degli Studi di Brescia sulle molestie di genere approda anche in Consiglio comunale: i gruppi di centrodestra hanno infatti presentato un’interrogazione con cui chiedono all’amministrazione di chiarire quale ruolo abbia svolto, in qualità di ente capofila del Protocollo d’intesa della Rete territoriale istituzionale contro la violenza di genere, dopo l’indagine risalente al 2023 e resa pubblica soltanto nel 2026, in seguito alle richieste avanzate dagli studenti. «Siamo consapevoli che il Comune non ha competenze sulla gestione dell’Ateneo – ha precisato la consigliera di FdI Mariachiara Fornasari – ma riteniamo che debba fare la propria parte da capofila e chiedere chiarezza su quanto emerso». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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