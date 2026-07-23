Molestie UniBS il centrodestra | La Loggia deve chiedere chiarezza

Notizia in breve

Il Consiglio comunale ha discusso del report dell’Università degli Studi di Brescia sulle molestie di genere, che coinvolge anche l’ateneo. I rappresentanti di centrodestra hanno chiesto chiarimenti e hanno invitato il rettore a fare luce sulla vicenda. La discussione si è svolta in modo aperto, con interventi che hanno sottolineato l’esigenza di trasparenza da parte dell’istituzione universitaria.