Miopia | perché sempre più bambini hanno bisogno degli occhiali?

Negli ultimi anni, la miopia si è diffusa tra bambini e adolescenti, diventando uno dei problemi visivi più comuni. L'incremento del tempo passato davanti a dispositivi digitali e la diminuzione delle attività all'aperto sono considerati fattori che contribuiscono all'aumento dei casi. La condizione richiede spesso l'uso di occhiali per migliorare la vista. I dati indicano una crescita costante di questa problematica tra i più giovani.

Negli ultimi anni la miopia è diventata uno dei disturbi visivi più diffusi al mondo e interessa un numero crescente di bambini e adolescenti. L’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e la riduzione delle attività all’aria aperta sono tra i fattori che gli specialisti ritengono possano contribuire a questa tendenza. Ma quando è opportuno preoccuparsi? E quali strategie possono aiutare a rallentarne la progressione? Ne parliamo con il Dr. Pietro Paolo Saba, specialista in Oculistica di Habilita. Che cos’è la miopia e perché è così diffusa?. “La miopia oggi viene definita come un difetto presente nel 30% della popolazione e consiste in una crescita eccessiva del bulbo oculare: quindi l’occhio cresce realmente troppo rispetto alle esigenze visive che abbiamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strabismus & Myopia Management: Vision Therapy, Atropine & Ortho-K | Insight Vision Center

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cure palliative: in Italia ne hanno bisogno 7500 bambini

Si parla di: Operare la cataratta con il femtolaser.

Miopia, perché sempre più bambini hanno bisogno degli occhialiIl dottor Pietro Paolo Saba di Habilita: Diagnosi precoce e tempo all’aria aperta aiutano a limitarne la progressione ... ecodibergamo.it

Miopia nei bambini: la luce naturale può prevenirla. Quando gli occhiali da sole non sono la scelta miglioreLa miopia nei bambini è in aumento a livello globale. Secondo le stime più recenti, entro il 2050 potrebbe interessare fino alla metà della popolazione mondiale. Una crescita che preoccupa pediatri e ... quotidiano.net