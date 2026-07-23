Milan rinnovo per Comotto | club al lavoro per blindare i suoi giovani di maggior talento

Il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto di Comotto, uno dei giovani più promettenti del settore giovanile. La società cerca di rafforzare il proprio vivaio per evitare di ripetere errori passati, come il mancato ritorno di un giovane talento che aveva concluso una buona stagione in prestito. La strategia prevede di blindare i giocatori di maggior talento, puntando su contratti più lunghi e condizioni migliorative. La società ha già iniziato i contatti con gli agenti dei giovani calciatori.

Imparare dagli errori del passato per non ripeterli più. È questa la linea guida del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. I tentativi della dirigenza rossonera di riportare a casa Mattia Liberali, reduce da un'ottima stagione al Catanzaro, sono purtroppo sfumati. Il proprietario del club Gerry Cardinale e il nuovo allenatore Rúben Amorim hanno provato a convincere il ragazzo, il quale ha però scelto di sposare il progetto del Como. Di conseguenza, il club di Via Aldo Rossi è stato "costretto" a incassare soltanto il 50% sulla futura rivendita (pari a 3 milioni di euro), rinunciando alla possibilità di riprendere il talento di Lissone a metà prezzo rispetto alla clausola risolutoria di 6 milioni fissata dai calabresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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