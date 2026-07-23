L’identità del nuovo Milan di Rúben Amorim, come ampiamente già dimostrato dal suo arrivo, nascerà dalla difesa. Non è soltanto una questione di modulo o di interpreti, ma di filosofia di gioco. Il tecnico portoghese vuole una squadra capace di comandare il possesso fin dalla prima costruzione e, per questo motivo, ogni difensore dovrà possedere qualità tecniche ben precise. È proprio questa evoluzione tattica a mettere in discussione il futuro di alcuni protagonisti della scorsa stagione, tra cui Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, come emerge anche dalle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Sky Sport e La Gazzetta dello Sport. Entrambi restano giocatori affidabili sotto il profilo difensivo, ma il calcio di Amorim richiede qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, Amorim mette in discussione Gabbia e Tomori

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I PRINCIPI DEL MILAN DI AMORIM FUNZIONERANNO Analisi Tattica

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