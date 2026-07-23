Mercato Lazio | Gimenez ed Espi sono i nomi per l' attacco Romagnoli reintegrato in rosa

La Lazio sta puntando su Gimenez ed Espi come possibili nuovi attaccanti per rafforzare la rosa, mentre Romagnoli è stato reintegrato in squadra. La società cerca di migliorare il reparto offensivo, che durante l’ultima stagione non ha dato molte garanzie. La società ha confermato l’intenzione di aggiungere nuovi elementi per rendere più competitivo il settore. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’operazione o sui tempi di conclusione.

Roma 23 luglio 2026 - La Lazio vuole rinforzare il proprio attacco, cercare nuovi volti per dare una scossa a un reparto offensivo non di certo brillante nella stagione appena conclusa. I capitolini sognano un nuovo attaccante centrale, uno dal profilo internazionale capace di dare un nuovo spessore all'attacco di Gennaro Gattuso. Diversi profili sono stati accostati alla squadra capitolina e al momento nessuna pista è tramontata. Tra i nomi più altisonanti accostati ai capitolini c'è senza dubbio quello di Mauro Icardi. L'argentino ha lasciato a parametro zero il Galatasaray questa estate. Dopo quattro stagioni giocate in Turchia, dove in meno di 100 partite ha superato quota 60 reti segnate, l'attaccante lascerà la formazione di Istanbul, pronto ad accasarsi in un nuovo club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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