Melita Toniolo e Eleonora Pedron condividono un’amicizia solida, descritta dalla prima come un sostegno reciproco, con momenti di supporto e scherzi. La conduttrice trevigiana ha pubblicato un post sui social, ringraziando l’amica per essere presente, per averla aiutata nei momenti difficili e per averle dato “due sberle” quando necessario. La loro relazione, lontana dai riflettori, si basa su fiducia e complicità, come si evince dalle parole condivise online.

Ci sono amicizie che crescono lontano dai riflettori e che, proprio per questo, finiscono per diventare un punto fermo. È quella che lega la trevigiana Melita Toniolo e la padovana Eleonora Pedron, raccontata con poche ma intense parole dalla conduttrice in un post pubblicato sui social. Prima l’ex «diavolita» ha condiviso un ricordo del 2019 in cui lei e Pedron posano per alcuni scatti in costume e poi si è lasciata andare ad una vera dichiarazione d’affetto. «Grazie per sorreggermi, correggermi e leggermi. Per esserci. Sempre. Di giorno, di notte. A darmi due sberle quando serve - scrive a corredo di una serie di immagini con Eleonora in svariate location - per ripetermi le stesse cose per mesi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Melita Tognolo ed Eleonora Pedron, l'amicizia tra le due miss Venete in un lungo post: «Grazie per esserci, sorreggermi e darmi due sberle quando serve»

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