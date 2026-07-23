Un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere coinvolge il sindaco di Castel Volturno e un ingegnere, entrambi indagati per corruzione. Secondo le accuse, il primo avrebbe ricevuto una mazzetta di banconote in cambio di un appalto da 25 milioni di euro. L'inchiesta si concentra su un episodio in cui un incarico pubblico sarebbe stato condizionato dall’intermediazione di una scatolina bianca e denaro. Al momento, sono in corso accertamenti e verifiche sui fatti contestati.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incarico pubblico, una scatolina bianca e una mazzetta di banconote. È attorno a questa sequenza che ruota l’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere che vede indagati per corruzione il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, e l’ingegnere Daniele De Caprio. A sette mesi dalle perquisizioni eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, i sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone hanno chiesto al gip Angela Mennella l’applicazione di misure cautelari nei confronti dei due indagati. Prima di ogni decisione, sono stati fissati gli interrogatori preventivi per la fine di luglio, durante i quali Marrandino e De Caprio potranno fornire la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Mazzette’ in cambio di un appalto da 25milioni di euro: indagato il sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Indagato il sindaco Pd Michele Merla: “Tangente da 300mila euro per l’appalto della discarica”Il sindaco di San Marco in Lamis è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Foggia.

Indagato l’ex sindaco di Caserta Carlo Marino: 500mila euro di mazzetta su un appalto RFI da 9.5 milioniL’ex sindaco di Caserta è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, con l’accusa di aver favorito...

Temi più discussi: Corruzione, chieste misure cautelari per il sindaco e il professionista; Inchiesta Vetro più cinque: cinque imputati scelgono il rito abbreviato; Permessi di soggiorno 'facili', arrestato un indiano 27enne residente in provincia di Frosinone; Mafia e appalti alla Regione, cinque imputati scelgono il rito abbreviato.

Mazzette in cambio di patenti, cinque misure cautelari a PalermoAvrebbero intascato mazzette per truccare gli esami per il rilascio di patenti nautiche. Lo svela l'ultima indagine sulla Motorizzazione di Palermo che ha portato all'emissione di 5 misure cautelari. ansa.it

Mario Roggero, la Procura sequestra 50 mila euro al gioielliere: scovato un conto in Tunisia con i fondi dei sostenitori reddit

Fiches in cambio di mazzette, tra indagati anche Aldo SpinelliC'è anche l'imprenditore portuale di Genova Aldo Spinelli tra gli indagati dell'inchiesta di Aosta su un giro di fiches in cambio di mazzette nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta. ansa.it