Il calciatore del Real Madrid ha disputato 25 partite in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. La maggior parte delle sue presenze sono state da titolare, e ha contribuito con una media di 78 minuti a partita. La sua esperienza internazionale e le sue prestazioni recenti sono tra i motivi che portano a considerarlo un possibile obiettivo per la Juventus.

di Francesco Spagnolo Mastantuono è uno dei nomi accostati con insistenza alla Juventus. Ecco perché i bianconeri dovrebbero puntare sul giocatore del Real Madrid. Il nome di Franco Mastantuono continua a scaldare il mercato e un ipotetico passaggio di Juve rappresenterebbe un colpo di prospettiva per i bianconer i. Analizzare il rendimento del giovane argentino nell’ultima stagione in Liga con il Real Madrid offre spunti fondamentali sul suo enorme potenziale e sui margini di crescita che l’ambiente torinese potrebbe valorizzare. Nel corso dell’ultimo campionato spagnolo, le prestazioni di Mastantuono sono state caratterizzate da una presenza costante, spesso usata come risorsa a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mastantuono Juve, i numeri della stagione con il Real Madrid. C’è un dato che fa sorridere Spalletti

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